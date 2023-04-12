Гладкие и ровные: эксперты рассказали, как выбрать яйца к Пасхе

00:11, 12 апреля 2023, ПАИ

На какие нюансы при выборе яиц обращать внимание в преддверии Пасхи, сообщил Роспотребнадзор.

При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта.

Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук или из автомашин.

Храните яйца только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов.

Напоминаем, что, в соответствии с санитарными правилами, варёные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.