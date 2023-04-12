Гладкие и ровные: эксперты рассказали, как выбрать яйца к Пасхе
На какие нюансы при выборе яиц обращать внимание в преддверии Пасхи, сообщил Роспотребнадзор.
При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта.
Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук или из автомашин.
Храните яйца только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов.
Напоминаем, что, в соответствии с санитарными правилами, варёные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>