Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Гладкие и ровные: эксперты рассказали, как выбрать яйца к Пасхе

На какие нюансы при выборе яиц обращать внимание в преддверии Пасхи, сообщил Роспотребнадзор.

При покупке яиц необходимо обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта.

Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли — с рук или из автомашин.

Храните яйца только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов.

Напоминаем, что, в соответствии с санитарными правилами, варёные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2023

Экипаж МКС поздравил соотечественников с Днём космонавтики

12 апреля 2023

Гладкие и ровные: эксперты рассказали, как выбрать яйца к Пасхе
12 апреля 2023

Ежедневная аудитория соцсети «ВКонтакте» превышает 53 миллиона человек
11 апреля 2023

Более 20 кг плотвы: псковичка раскрыла место удачной рыбалки
11 апреля 2023

ВИДЕО В Екатеринбурге был замечен неопознанный летающий объект

11 апреля 2023

В Пскове побит температурный рекорд 11 апреля
11 апреля 2023

Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом всероссийского конкурса
11 апреля 2023

Ещё два бойца из Псковской области погибли в зоне СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...