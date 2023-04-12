Экипаж МКС поздравил соотечественников с Днём космонавтики

00:37, 12 апреля 2023, ПАИ

Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днём космонавтики, сообщают «Известия».

«Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос, но мы помним, что за спиной Гагарина были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полётов», — отметил Сергей Прокопьев.

Дмитрий Петелин выразил благодарность всем работникам ракетно-космической отрасли, благодаря которым стали возможны полёты в космос: «Сегодня мы с гордостью продолжаем дело, начатое нашими великими предшественниками, и выражаем слова благодарности всем работникам ракетно-космической отрасли нашей страны», — поделился космонавт.

Андрей Федяев рассказал о планах на будущее — продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса.