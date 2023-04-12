Доходы блогеров-инфоцыган в 2022 году выросли на 24%

07:22, 12 апреля 2023, ПАИ

Прибыль девяти российских блогеров в 2022-м выросла на 24%, говорится в совместном исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune. Их результаты приводят «Известия».

За прошлый год доход так называемых инфоцыган составил более 4 млрд рублей.