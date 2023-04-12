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Общество

Доходы блогеров-инфоцыган в 2022 году выросли на 24%

Прибыль девяти российских блогеров в 2022-м выросла на 24%, говорится в совместном исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune. Их результаты приводят «Известия».

За прошлый год доход так называемых инфоцыган составил более 4 млрд рублей.
 
Больше всего заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабудтинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовская (150 млн).
 
«В денежном эквиваленте можно говорить о том, что доход девяти крупных коучей вырос на 948 млн рублей. Общая сумма заработка составила 4,2 млрд», — отмечают авторы исследования.
 
Основные площадки, где работают блогеры — Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram, поясняют специалисты. Первая выполняет функцию рекламной платформы: там коучи выкладывают доказательства успешности себя и своих курсов (в основном, роскошный образ жизни, советы и восторженные отзывы тех, кто прошел обучение), а также ссылки на новые тренинги. Telegram — место уже для более плотной обработки клиентов: через него ведется общение, а также достаточно часто именно посредством каналов и закрытых чатов проходят сами курсы, утверждается в исследовании.
 
«Инфобизнесмены, как правило, предлагают быстрые пути решения финансовых и личных проблем. Их клиенты — это прогретая аудитория в социальных сетях, которая им доверяет», — объяснила президент АБА Татьяна Иванова.
 
Коучи не работают в одиночку, у них сильные команды с дизайнерами, маркетологами, аналитиками. Это полноценный бизнес с упором на доверчивость аудитории, подчеркнула эксперт.
 
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