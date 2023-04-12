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Общество

О старинном изборском ремесле рассказали псковичам в музее

Об изборских каменотёсах и их ремесле рассказали псковичам в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Статью опубликовали в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Фотоматериалы здесь и далее из коллекции Государственного музея-заповедника "Изборск" и личных архивов изборян.

«Камнетёсное ремесло — одно из самых древнейших, так как ещё с первобытных времён камень используется человеком для возведения различных построек. Для работы с камнем мастера использовали различные инструменты: железное кайло, зубило, лом, деревянные клинья и кувалды, пилы и топоры для выемки известняковых пластов», — рассказали в музее.

На западе Псковской земли издавна занимались ломкой камня известняка. В окрестностях Изборска имеется множество выходов плитнякового камня, который и использовался изборянами для изготовления самых различных изделий.

Карьерные разработки в окрестностях Изборска

Умение обрабатывать изборскую плиту передавалось от мастера к мастеру, так как известняк – камень податливый, но своеобразный, поэтому работа с ним требовала особого внимания и навыков, подчеркнули эксперты. 

«Этот камень служил строительным материалом для возведения стен Изборской крепости, для мощения дорог, строительства домов. В XIX в. из известняковой плиты сооружали конюшни, скотные дворы, хозяйственные постройки и ограды. Стараниями изборских каменотёсов вымощены километры дорог и возведены сотни метров стен», — отметили в музее.
 

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