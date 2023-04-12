О старинном изборском ремесле рассказали псковичам в музее

07:48, 12 апреля 2023, ПАИ

Об изборских каменотёсах и их ремесле рассказали псковичам в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Статью опубликовали в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

«Камнетёсное ремесло — одно из самых древнейших, так как ещё с первобытных времён камень используется человеком для возведения различных построек. Для работы с камнем мастера использовали различные инструменты: железное кайло, зубило, лом, деревянные клинья и кувалды, пилы и топоры для выемки известняковых пластов», — рассказали в музее.

На западе Псковской земли издавна занимались ломкой камня известняка. В окрестностях Изборска имеется множество выходов плитнякового камня, который и использовался изборянами для изготовления самых различных изделий.

Умение обрабатывать изборскую плиту передавалось от мастера к мастеру, так как известняк – камень податливый, но своеобразный, поэтому работа с ним требовала особого внимания и навыков, подчеркнули эксперты.

«Этот камень служил строительным материалом для возведения стен Изборской крепости, для мощения дорог, строительства домов. В XIX в. из известняковой плиты сооружали конюшни, скотные дворы, хозяйственные постройки и ограды. Стараниями изборских каменотёсов вымощены километры дорог и возведены сотни метров стен», — отметили в музее.

