Воду могут отключить сегодня в ГКЦ и нескольких домах Пскова

09:01, 12 апреля 2023, ПАИ

Несколько многоквартирных домов и Городской культурный центр Пскова могут временно остаться без воды 12 апреля, сообщили в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Отключение водоснабжения связано с работами МП г. Пскова «Горводоканал».

Без воды могут остаться псковичи, проживающие по следующим адресам:

- ул. Советская, д. 76, 94, 96;

- ул. Гражданская, д. 17, 17а, 15, 15а;

- ул. Советская, д. 53/13, 55, 71/31, ЦТП;

- пл. Победы, д. 1 (ГКЦ).