Глава Минцифры Шадаев: Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва

09:21, 12 апреля 2023, ПАИ

Запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу, написал глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - написал Шадаев.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Сегодня его рассмотрит Совфед.

