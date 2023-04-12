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Общество

Роспотребнадзор не рекомендует красить яйца с помощью линяющих ниток и тканей

Гарантированно безопасные способы окрашивания пасхальных яиц назвали в Роспотребнадзоре. Свои рекомендации по выбору качественного красителя ведомство опубликовало на своем официальном сайте. 

Во-первых, специалисты рекомендуют использовать природные красители. Для этого подойдут любые овощи, фрукты, ягоды, зелень и приправы, обладающие необходимым пигментом. Наибольшей популярностью пользуются луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, черника и клюква.

Во-вторых, для окрашивания яиц традиционно используют пищевые красители.

«При этом следует убедиться, что краситель действительно является пищевым. Для окраски пасхальных яиц разрешаются пищевые красители со следующими обозначениями на этикетках: Е122, Е163, Е110, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131», - посоветовали в Роспотребнадзоре.

Чтобы обезопасить себя от некачественного продукта, специалисты рекомендуют не использовать неизвестные красители, купленные на рынках с рук.

Также небезопасным для здоровья может быть способ окрашивания яиц с помощью линяющих ниток и цветных линяющих лоскутов тканей, непищевыми красителями и красками. «Следует помнить, что использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма», - отметили в ведомстве.

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