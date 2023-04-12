Меньше всего сложностей с трудоустройством испытывают псковичи в возрасте 27-29 лет

10:33, 12 апреля 2023, ПАИ

Меньше всего сложностей с трудоустройством испытывают псковичи в возрасте 27–29 лет, сообщает сервис SuperJob.

В среднем по рынку труда соискатели оценивают сложности поиска нового места работы на 7 баллов из 10.

Сегодня, судя по оценкам, с наименьшим количеством трудностей при поиске работы сталкиваются псковичи в возрасте 27–29 лет (5,4 балла). Сложнее всего приходится предпенсионерам 57–59 лет (8,7 балла). Молодежь 18–20 лет, большинство из которой впервые вышло на рынок труда, оценивает сложности в среднем на 6,2 балла, причем девушки переживают сильнее юношей (6,1 и 5,9 балла соответственно). И обратная ситуация: в 24–26 лет женщины на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин (5,2 и 6,4 балла).