Пскович стал победителем всероссийской олимпиады «Умницы и умники»
Ученик 11 класса Псковского педагогического комплекса Дмитрий Петров стал победителем всероссийской телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники». Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.
Тема финала передачи была приурочена к Году педагога и наставника.
«Агонист первого уровня, открыл двери одного из самых престижных вузов нашей страны - МГИМО. Поздравляем Дмитрия с такой большой, важной победой! Гордимся твоими успехами, Митя!» - поздравили победителя в ППК.
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