Пскович стал победителем всероссийской олимпиады «Умницы и умники»

14:41, 12 апреля 2023, ПАИ

Ученик 11 класса Псковского педагогического комплекса Дмитрий Петров стал победителем всероссийской телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники». Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Тема финала передачи была приурочена к Году педагога и наставника.

«Агонист первого уровня, открыл двери одного из самых престижных вузов нашей страны - МГИМО. Поздравляем Дмитрия с такой большой, важной победой! Гордимся твоими успехами, Митя!» - поздравили победителя в ППК.