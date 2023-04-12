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Пскович стал победителем всероссийской олимпиады «Умницы и умники»

Ученик 11 класса Псковского педагогического комплекса Дмитрий Петров стал победителем всероссийской телевизионной олимпиады школьников «Умницы и умники». Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении. 

Тема финала передачи была приурочена к Году педагога и наставника.

ФОТО: МБОУ «ЦО «ППК»

«Агонист первого уровня, открыл двери одного из самых престижных вузов нашей страны - МГИМО. Поздравляем Дмитрия с такой большой, важной победой! Гордимся твоими успехами, Митя!» - поздравили победителя в ППК.

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