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Культура

Семинар имени академика Седова по археологии проведут в Пскове

Семинар имени академика Валентина Седова 68-го заседания научной конференции «Археология и история Пскова и Псковской земли» пройдет в Пскове с 18 по 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области. 

В этом году в семинаре исследователи из России (Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Тверь, Калуга, Выборг) и Белоруссии (Минск, Полоцк) представят 61 доклад (из них – только 5 докладов online).

Семинар проводится в Пскове с 1980 года. Первое заседание было организовано Институтом археологии АН СССР и Псковским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником в качестве научной площадки, где археологи, историки и специалисты иного профиля могли обмениваться опытом, координировать свои действия, обсуждать проблемы различного масштаба – от повседневных методических до самых глубоких, стоящих перед наукой.

«На сегодняшний день работа семинара вышла за рамки региональной археологии, свидетельствуя о том, что результаты археологического исследования Пскова и Псковской земли имеют общероссийское и европейское значение», - отметили в Археологическом обществе.

Помимо археологов и историков, на конференции регулярно выступают с докладами и принимают участие в дискуссиях лингвисты, искусствоведы, историки архитектуры и искусства, этнографы, антропологи, реставраторы, учёные естественно-научного профиля. Одновременно семинар является одним из центров популяризации знаний об археологии и истории России в регионе и на прилегающих территориях. Распространение научной информации по истории Псковской земли способствуют росту интереса к посещению региона туристами, отметили археологи.

Организаторами являются Институт археологии РАН, Археологический центр Псковской области, Псковский музей-заповедник и комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Формат – комбинированный: очное заседание в Пскове сопровождается видеоконференцией zoom. Ссылка на подключение к конференции будет опубликована дополнительно.

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