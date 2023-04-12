Псковичка организовала притон в Петербурге
60-летнюю уроженку Псковской области обвиняют в организации притона в одном из жилых домов на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петебурга.
При этом женщина вовлекала в незаконную деятельность уроженок стран ближнего зарубежья, после чего распределяла их по поступающим заказам и делила полученные деньги.
Псковичку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд.
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