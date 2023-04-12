Растения для веников не пропустили через границу в Псковской области

14:52, 12 апреля 2023, ПАИ

Растительные материалы для изготовления веников не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Северо-Западу.



Нарушения были выявлены на российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки». Стебли злаковой культуры сорго перевозились в автотранспортном средстве из Республики Молдовы в Ростовскую область. Экспортером продукции выступила организация из Окницкого района Республики Молдовы.



«В связи с систематическими выявлениями карантинных объектов Россельхознадзором с 15 августа 2022 года введены временные ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из ряда районов Республики Молдовы, в том числе из Окницкого района. Ввоз 14,5 тонны продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации запрещен», - констатировали в управлении.