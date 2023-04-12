Псковские газовики прошли обучение по техобслуживанию котлов нового поколения

12:15, 12 апреля 2023, ПАИ

Слесари по обслуживанию внутридомового газового оборудования районных ремонтно-эксплуатационных служб и управлений «Газпром газораспределение Псков» прошли обучение по техобслуживанию, установке, настройке и эксплуатации новых моделей газоиспользующего оборудования. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Семинары состоялись в Пскове и Великих Луках. По итогам обучения 55 специалистов получили именные сертификаты, техническое руководство специалиста и персональный доступ на информационный портал компании-производителя.

«Мы стараемся регулярно обновлять и актуализировать навыки и знания по обслуживанию газового оборудования. Это позволяет повышать качество оказываемых нами услуг населению по всем видам обращений», – отметила заместитель генерального директора, главный инженер ООО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.