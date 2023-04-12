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Общество

Жители Псковской области стали чаще пользоваться курьерской доставкой «Почты России»

Курьерская доставка в Псковской области сегодня одна из самых востребованных услуг на почте. За 2022 г. жители области отправили около 27 000 экспресс-отправлений (EMS), что на 10% больше, чем в 2021 г. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

EMS-доставка популярна у жителей региона для получения посылок. За прошедший год курьеры почты в Псковской области вручили около 72 000 отправлений. Это значит, что ежедневно они доставляли порядка 200 посылок — от брелока до дивана. За два месяца текущего года жители области уже получили более 6 000 экспресс-отправлений.

Участок курьерской доставки (УКД) работает в Пскове и Великих Луках. Курьеры доставляют не только письма, бандероли, небольшие посылки и пакеты, но и грузы более внушительных размеров, например, автомобильные бамперы, матрасы и мебель. Мебель, как правило, отправляют в разобранном виде, она не должна быть слишком громоздкой и тяжёлой. Максимальный вес такого отправления по России — 31,5 кг.

«Чаще всего клиенты отправляют подарки родным и близким, среди которых — техника и косметика. Юридические клиенты с помощью курьеров пересылают документацию, производственные предприятия — образцы продукции. В период подготовки к посевному сезону курьеры часто доставляют парники, рассаду, клубни растений», — рассказала начальник участка Псковского УКД Дарья Иванова.

Вызвать курьера для приёма или доставки отправлений можно круглосуточно на сайте в разделе «Курьер» или в мобильном приложении почты. Во время визита сотрудник оформит документы и примет оплату. Все экспресс-отправления регистрируют, статус их доставки и вручения легко отследить онлайн.

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