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Общество

Сергей Степанов назначен прокурором Островского района

 

Старший советник юстиции Сергей Степанов приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.04.2023 №368-к назначен на должность Островского межрайонного прокурора сроком на 5 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В органах прокуратуры области Сергей Степанов работал с 11 декабря 2006 года. До указанного назначения занимал должность прокурора Пыталовского района.

Как рассказали в пресс-службе, за время работы в органах прокуратуры области Сергей Степанов зарекомендовал себя дисциплинирован­ным, трудолюбивым, инициативным и квалифицированным прокурорским работником. Женат и воспитывает двух сыновей. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.

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