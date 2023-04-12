Более 40 школьников стали победителями конкурса «Юные дарования»

15:40, 12 апреля 2023, ПАИ

Итоги регионального конкурса «Юные дарования» подвели в Псковской области. Победителями конкурса стали 44 школьника, еще около 80 учащихся — призерами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Испытания проходили в два этапа. В заочном туре конкурса выступили более 700 школьников из 11 муниципалитетов: Пскова и Великих Лук, Новосокольнического, Дедовичского, Опочецкого, Псковского, Печорского, Пушкиногорского, Пустошкинского и Себежского районов. Некоторые ребята выступили сразу в нескольких номинациях. В финальных состязаниях приняли участие 400 человек.

Соревнования проходили по основным общеобразовательным предметам школьной программы — русскому языку, математике, литературе, истории, физике, химии, биологии, географии, а также английскому, немецкому и французскому языкам.

Ознакомиться с результатами конкурса можно на сайте организатора.

Региональный конкурс проводится ежегодно с целью выявления одаренных и талантливых ребят области. Состязание направлено на развитие творческих способностей и пробуждение интереса к решению учащимся нестандартных задач, а также подготовку к участию во всероссийской олимпиаде школьников.