Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Прочитать публично стих на тему победы в ВОВ предлагают псковичам

Публично прочитать стихотворения на тему «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» предлагает псковичам организационный комитет молодёжного Бала Победы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодежном центре. 

Фото: Псковский городской молодежный центр

Для прохождения отбора необходимо прислать видео, где будет прочитано одно стихотворение на предложенную тему.

По словам организаторов, читающий должен соответствовать следующим критериям, чтобы пройти отбор: произведение должно соответствовать заявленной тематике, а речь у чтеца должна быть чёткой, выразительной, эмоциональной и артистичной.

Для участия необходимо заполнить форму и прикрепить к ней ссылку на видео.

Выступившим вручат благодарность за помощь в проведении бала.

В центре отметили, что молодёжный Бал Победы состоится 4 мая в 17:00 в Сквере им. 60-летия Великого Октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2023

«Это космос, детка»: Юлия Пересильд напишет книгу о своём полете на МКС
12 апреля 2023

Прочитать публично стих на тему победы в ВОВ предлагают псковичам
12 апреля 2023

«Ближе, чем кажется»: глава Пскова рассказал о связях города с космической отраслью
12 апреля 2023

Сергей Степанов назначен прокурором Островского района
12 апреля 2023

Роспотребнадзор не рекомендует красить яйца с помощью линяющих ниток и тканей
12 апреля 2023

Работы по подъёму бомбардировщика Пе-2 из невельских болот приостановлены до зимы
12 апреля 2023

«Пасха на пороге!»: гости ПАИ рассказали о семейных традициях праздника
12 апреля 2023

До +19 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 апреля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...