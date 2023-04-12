Прочитать публично стих на тему победы в ВОВ предлагают псковичам

13:07, 12 апреля 2023, ПАИ

Публично прочитать стихотворения на тему «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» предлагает псковичам организационный комитет молодёжного Бала Победы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Для прохождения отбора необходимо прислать видео, где будет прочитано одно стихотворение на предложенную тему.

По словам организаторов, читающий должен соответствовать следующим критериям, чтобы пройти отбор: произведение должно соответствовать заявленной тематике, а речь у чтеца должна быть чёткой, выразительной, эмоциональной и артистичной.

Для участия необходимо заполнить форму и прикрепить к ней ссылку на видео.

Выступившим вручат благодарность за помощь в проведении бала.

В центре отметили, что молодёжный Бал Победы состоится 4 мая в 17:00 в Сквере им. 60-летия Великого Октября.