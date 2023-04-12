Пушкинский заповедник приглашает псковичей и туристов на пасхальные гуляния

13:08, 12 апреля 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на пасхальные гуляния. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Специально к Светлому Христову Воскресению и Святой седмице в музее запланировали интерактивную театрализованную программу «Светлый праздник весны». В её основу легло множество фольклора, в том числе старинные песни и обряды, бытовавшие в Псковской губернии в XIX веке. Гости праздника смогут разучить и спеть церковный тропарь «Христос Воскресе». А ещё они узнают всё про загадочных «валымщиков», которые непременно объявлялись в деревнях в эти дни.

«Вошли в сценарий и посвящённые весне и Пасхе фрагменты из произведений Пушкина», — особо отметила руководитель отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Ирина Егорова.

Фольклорную программу «Светлый праздник весны» будут «играть» в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово» с 16 по 23 апреля. Уточнить время проведения сеансов и наличие свободных мест в том или ином из них можно по телефонам: 8 (81146) 2-23-21 или 8 (81146) 2-18-15 в рабочие дни и часы музея. Всем желающим попасть на праздник настоятельно рекомендуют сделать предварительную заявку: мельничное подворье, очень просторное по крестьянским меркам пушкинского времени, тем не менее может за раз принять ограниченное число человек.