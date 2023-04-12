Изборский музей призывает не жечь костры в Мальской долине

13:12, 12 апреля 2023, ПАИ

Изборский музей-заповедник призывает не жечь костры в Мальской долине. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

«На территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» и памятника археологии федерального значения «Труворово городище» строго запрещено разводить костер», - отметили в администрации музея.

Сухая прошлогодняя трава способна вспыхнуть от любой искры. Огонь возникает моментально, а наличие ветра увеличивает скорость его распространения по территории до 25-30 км/час.

Неконтролируемый пал может стать причиной лесного или торфяного пожара, что наиболее опасно, поскольку торфяной пожар может идти не только на поверхности, но и в глубине. В результате воздействия огня образуются глубокие пустоты. Пал травы наносит большой вред флоре и фауне. В огне гибнут свежие травы, кустарники, а также молодые деревца. После пала заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная микрофлора, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.

В случае обнаружения пожара или признаков горения необходимо звонить в единую службу спасения по телефону 01 (с мобильных телефонов – 112).

Администрация музея-заповедника «Изборск» просит псковичей и гостей региона соблюдать правила посещения его территории, а также призывает всех посетителей к ответственности и бережному отношению к природе.