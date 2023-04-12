В России отметили дефицит айтишников

14:07, 12 апреля 2023, ПАИ

Дефицит кадров в сфере информационных технологий (IT) испытывают более половины российских работодателей. Результаты исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» и HeadHunter приводит РИА Новости.

По данным опроса, 61 процент компаний сталкиваются с трудностями при поиске кандидатов с навыками в сфере IT. Наиболее дефицитными специальностями были названы программирование и веб-программирование (19 процентов), цифровой маркетинг (16 процентов) и разработка приложений (14 процентов).

Более половины респондентов заявили, что срок поиска сотрудников по итогам 2022 года увеличился, при этом о его сокращении заявили только шесть процентов работодателей. Компании отметили, что теперь для закрытия основного объема вакансий требуется в среднем три месяца, а не два, как ранее. Ускорить процесс и заинтересовать подходящего кандидата помогает привлекательная финансовая компенсация. Три четверти работодателей с хорошим уровнем заработной платы сообщили, что находят сотрудников быстрее, чем в среднем по отрасли.

Главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина отметила, что больше всего сложностей работодатели испытывают с поиском опытных сотрудников. Она уточнила, что в среднем срок подбора кандидатов с опытом работы от шести лет увеличился до четырех-шести месяцев, и такая ситуация может привести к падению производительности компаний. По словам Даниной, подавляющее большинство (84 процента) российских работодателей готовы охотнее нанимать сотрудников с опытом работы и без специального образования, чем образованных специалистов без опыта.