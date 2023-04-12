Сотрудница псковской больницы получила травму на работе
Несчастный случай на рабочем месте произошёл в Псковской областной клинической больнице. Об этом ПАИ сообщили в государственной инспекции труда по региону.
Сотрудница медучреждения - женщина 1979 года рождения упала со стула, в результате чего травмировала копчик и получила ушиб позвоночника.
Подробности происшествия уточняются.
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