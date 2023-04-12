Сотрудница псковской больницы получила травму на работе

14:14, 12 апреля 2023, ПАИ

Несчастный случай на рабочем месте произошёл в Псковской областной клинической больнице. Об этом ПАИ сообщили в государственной инспекции труда по региону.

Сотрудница медучреждения - женщина 1979 года рождения упала со стула, в результате чего травмировала копчик и получила ушиб позвоночника.

Подробности происшествия уточняются.