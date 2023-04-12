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Общество

Получили газ, но лишились дороги – жители Лисьих Горок пожаловались Алексею Севастьянову

Фото пресс-службы ПОСД

На нарушенное благоустройство после проведения работ по догазификации в переулке Хвойном в Лисьих Горках пожаловалась депутату Алексею Севастьянову псковичка Ольга Тростянина – заявительница не смогла лично прийти в общественную приёмную «Единой России», поэтому рассказала о проблеме по телефону. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Женщина сообщила, что осенью по программе социальной догазификации к дому её матери-инвалида провели долгожданный газопровод. Нарушенное благоустройство подрядчик не восстановил, а лишь присыпал перекопанную территорию. Весной грунт на участках, где велись земляные работы, провалился, на дороге образовались глубокие ямы.

По словам Ольги Тростяниной, в ответ на жалобы местного населения подрядная организация привезла машину щебня и частично засыпала провалы, но в целом проблема осталась нерешённой.

«Люди получили газ, но лишились дороги – ситуация типичная для многих районов, где проводилась догазификация», - подтвердил наличие системной проблемы Алексей Севастьянов. Депутат пообещал на следующей неделе лично выехать на место, пригласив представителей подрядчика и управления городского хозяйства.

«Приедем к вам на улицу и вместе обсудим, в какие сроки можно сделать невыполненное вовремя благоустройство после прокладки трубопровода. Потом будем решать вопрос о включении переулка в план асфальтирования. Но эта история небыстрая – в текущем бюджетном году ремонт дороги выполнить уже не получится», - озвучил алгоритм действий депутат.

Алексей Севастьянов напомнил, что в микрорайоне Лисьи Горки за счёт средств муниципалитета в последние годы были отремонтированы улицы Майская, Рябиновая и Трохина, на улице Хвойной проложили новый водопровод.

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