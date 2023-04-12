Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Появился видеопроект, разрушающий мифы об экономике России

Фонд гуманитарных проектов при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформы «Смотрим.ру» запустил просветительский видеопроект «Россия в деле», наглядно демонстрирующий, что Россия — страна, которая славится своими трудовыми успехами, талантливыми людьми и поддержкой смелых инициатив, что качественные изменения жизни в России – устойчивый тренд современности.

«Россия в деле» является продолжением нашумевшего сериала «Билет в будущее» и продолжает знакомство зрителей с различными профессиями, которые входят в девять профсред одноименной бесплатной государственной программы.

Фото: Фонд Гуманитарных проектов

Видеопроект опровергает устойчивые мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. Среди этих мифов: российская индустрия держится на технологиях СССР, все предприятия работают на иностранном оборудовании и софте, промышленность России — это ржавые заводы, вредные технологии и рутинный труд. Почему это не так — рассказывает новый просветительский видеопроект «Россия в деле».

«10 лет назад мы взяли на себя смелость публично бороться с мифами и фейками. И на протяжении этого времени помогаем очищать добрые имена российской истории, промышленности, культуры, создавая выставочные и видеопроекты, которые уже посмотрело более 17 миллионов человек только офлайн. Успех первого профориентационного сериала «Билет в будущее» нас вдохновил на создание этого, выражаясь современным языком, спин-оффа», - сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

В настоящее время в российской индустрии создаются новые сложные продукты и целые отрасли, конкурирующие на глобальном рынке с мировыми брендами. В их числе гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, медицина и другое.

Проект «Россия в деле» демонстрирует перечень технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество, безопасность, эффективность.

Отметим, что в одной из серий профориентационного сериала для школьников «Билет в будущее» снялась врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф.

Реклама

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2023

Псковская область представит свои лучшие бренды на всероссийском конкурсе
12 апреля 2023

Национальную гарантийную систему обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
12 апреля 2023

Появился видеопроект, разрушающий мифы об экономике России
11 апреля 2023

В Пскове подводят итоги конкурса «Экспортер года»
11 апреля 2023

Россельхозбанк презентовал великолукской академии возможности платформы «Я в Агро»
10 апреля 2023

Какие выплаты на ребёнка можно получать вместе с единым пособием, рассказали эксперты
07 апреля 2023

Александр Котов: Простого времени для бизнеса не было
07 апреля 2023

В Псковской области собираются открыть производство яблочного уксуса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...