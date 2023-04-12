Появился видеопроект, разрушающий мифы об экономике России

14:47, 12 апреля 2023, ПАИ

Фонд гуманитарных проектов при поддержке социальной сети «ВКонтакте» и мультимедийной онлайн-платформы «Смотрим.ру» запустил просветительский видеопроект «Россия в деле», наглядно демонстрирующий, что Россия — страна, которая славится своими трудовыми успехами, талантливыми людьми и поддержкой смелых инициатив, что качественные изменения жизни в России – устойчивый тренд современности.

«Россия в деле» является продолжением нашумевшего сериала «Билет в будущее» и продолжает знакомство зрителей с различными профессиями, которые входят в девять профсред одноименной бесплатной государственной программы.

Видеопроект опровергает устойчивые мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. Среди этих мифов: российская индустрия держится на технологиях СССР, все предприятия работают на иностранном оборудовании и софте, промышленность России — это ржавые заводы, вредные технологии и рутинный труд. Почему это не так — рассказывает новый просветительский видеопроект «Россия в деле».

«10 лет назад мы взяли на себя смелость публично бороться с мифами и фейками. И на протяжении этого времени помогаем очищать добрые имена российской истории, промышленности, культуры, создавая выставочные и видеопроекты, которые уже посмотрело более 17 миллионов человек только офлайн. Успех первого профориентационного сериала «Билет в будущее» нас вдохновил на создание этого, выражаясь современным языком, спин-оффа», - сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

В настоящее время в российской индустрии создаются новые сложные продукты и целые отрасли, конкурирующие на глобальном рынке с мировыми брендами. В их числе гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, медицина и другое.

Проект «Россия в деле» демонстрирует перечень технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество, безопасность, эффективность.

Отметим, что в одной из серий профориентационного сериала для школьников «Билет в будущее» снялась врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф.

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