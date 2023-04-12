Новый стадион торжественно открыли в Палкино

16:09, 12 апреля 2023, ПАИ

Торжественная церемония открытия нового пришкольного спортивного стадиона, построенного в рамках программы «Газпром – детям», состоялась в Палкино. Об этом сообщает газета «Льновод».

С приветственным словом к детям и взрослым обратились глава Палкинского района Ольга Потапова и директор школы Наталья Павлова.

Многофункциональная площадка позволяет заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом. Кроме того, есть зона для занятий воркаутом.

«Дети сразу устроили тест-драйв, проведя эстафеты и товарищеские встречи», — говорится в сообщении.

Глава района отметила, что стадионом смогут пользоваться не только школьники, но и все жители поселка.