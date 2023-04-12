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Спорт

Аэронавт из Тульской области подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Аэронавт из Тульской области Андрей Кульков примет участие в чемпионате по воздухоплаванию, который пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Пилот признался, что Великие Луки – его самый любимый воздухоплавательный город.

Оргкомитет и дирекция Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках на данный момент получили заявки от следующих участников: Дмитрия Жохова из Тулы, Олега Снеткова из Тулы, Дмитрия Неклюдова из Москвы, Георгия Бакулина из Москвы, Наталии Ивановой из Кунгура, Дмитрия Кузьмина из Московской области, Дианы Насоновой из Московской области, Максима Валуева из Великих Лук, Владимира Богданова из Великих Лук, Владимира Ермакова из Рязани, Сергея Чиненова из Московской области, Эмилии Гилаевой из Татарстана, Евгении Кравченко из Великих Лук, Андрея Чижова из Санкт-Петербурга и Сергея Никитина из Великих Лук.

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