На соревновании по спортивному ориентированию в Псковской области выступят 200 участников

15:49, 12 апреля 2023, ПАИ

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского» пройдут в Псковской области с 14 по 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В них примут участие представители всех регионов Северо-Западного федерального округа — всего порядка 200 спортсменов. В рамках соревнований будут определены победители чемпионата и первенства СЗФО по спортивному ориентированию в разных возрастных категориях.

Участников ждут 3 дня гонок. Первым испытанием станет городской кросс-спринт. Он пройдет по территории Детского парка в Пскове. На следующий день ориентировщики посоревнуются в кросс-лонге в деревне Соколово Печорского района. В завершение турнира состоится кросс-классика. Для этой гонки участникам предложен участок у озера Жуково в Псковском районе.

Итоги будут подведены в каждой возрастной группе по сумме времени трех дней соревнований. Победители и призеры получат грамоты, медали и памятные призы.