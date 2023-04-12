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Общество

Педагоги Псковской области могут поучаствовать в конкурсе «Навигаторы детства 3.0»

Педагоги Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 3.0», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на платформе навигаторыдетства.рф. Регистрация продлится до 7 мая. Далее нужно предоставить информацию о профессиональных достижениях, ссылки на авторские разработки по воспитанию, рекомендательное письмо руководителя образовательной организации и пройти тестирование по вопросам правовых, психолого-педагогических и управленческих компетентностей.

После оценки работ экспертами на сайте навигаторыдетства.рф опубликуют списки победителей. Из них будет сформирован новый резерв, который, по прогнозам, составит в этом году более 30 тыс. специалистов. После этого конкурсантов ждет индивидуальное собеседование, успешные кандидаты пройдут повышение квалификации и будут трудоустроены.

Миссия советника директора по воспитанию — развитие воспитательной среды, которая открывает возможности для поддержки инициатив детей и взрослых. Таким образом, ключевые задачи деятельности советников — выявление интересов, запросов и потребностей детей, родителей и педагогов; развитие и консолидация родительского, педагогического и детского сообществ; создание условий для поддержки детских и молодежных инициатив через проекты и программы детских общественных объединений и организаций и вовлечение детей с девиантными формами поведения в социально полезную деятельность.

В 2023/2024 годах в Псковской области в реализации проекта примут участие 90 пилотных образовательных учреждений, в том числе должность советника будет введена во всех профессиональных образовательных организациях. К 2025 году должность советника должна быть во всех общеобразовательных организациях региона.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Министерством просвещения РФ второй учебный год подряд в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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