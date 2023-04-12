Суд защитил право россиян на компенсацию при задержке зарплаты

16:11, 12 апреля 2023, ПАИ

Конституционный суд (КС) России защитил права работников на получение компенсации при задержке зарплаты, направив на пересмотр дело россиянина, который не смог отсудить такие выплаты. Об этом сообщает пресс-служба КС.

Дело о проверке конституционности статьи 236 Трудового кодекса РФ и абзаца второй части первой статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в суде рассмотрели в связи с жалобой сотрудника компании «Иркутскэнерго» Игоря Сергеева, пишет РИА Новости.

Как отметили в суде, в 2020 году Сергеев был уволен по сокращению штата. Не согласившись с увольнением, он обратился в суд с иском о восстановлении на работе, компенсации морального вреда и отмене приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора и неначислении премии. Мужчина также потребовал взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула, оплату отпуска, иные выплаты и проценты (денежную компенсацию) за нарушение установленных сроков выплаты зарплаты, предусмотренные статьей 236 ТК РФ.

Частично удовлетворив эти требования, суды отказали Сергееву во взыскании компенсации за задержку зарплаты. Это решение было мотивировано тем, что выплаты, на которых он настаивал, изначально не были начислены работодателем и являлись предметом судебного спора. Соответственно, по оценке судов, на них не могут быть начислены проценты (компенсация).

Как подчеркнул КС России, оспариваемая норма Трудового кодекса предполагает, что работодатель осведомлен о наличии задолженности перед работником (то есть задолженность не является спорной), и ее погашение предусматривает одновременную выплату процентов. Если расчет произведен не полностью (или полностью, но не вовремя), работник вправе обратиться в суд.

При этом, по оценке Конституционного суда, в судебной практике на основании оспариваемой нормы ТК РФ с работодателя зачастую взыскиваются лишь спорные выплаты без учета предусмотренных процентов.

«Такое понимание судебной практикой оспариваемого законоположения снижает эффективность предусмотренной им материальной ответственности работодателя как элемента механизма защиты права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, поскольку создает предпосылки для нарушения указанного права путем лишения работника положенных ему выплат и, как следствие, необоснованного снижения уровня материального обеспечения его самого и членов его семьи, а в конечном итоге – умаления достоинства личности каждого из них, в том числе в аспекте уважения человека труда, что не согласуется со статьями Конституции Российской Федерации», - отмечается в постановлении позиция Конституционного суда.

Федеральному законодателю надлежит внести в часть первую статьи 236 ТК РФ необходимые изменения. До этого при рассмотрении аналогичных дел проценты (денежная компенсация) подлежат взысканию с работодателя. «И в том случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены и выплачены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение», - говорится в постановлении.

Согласно этому документу, дело заявителя подлежит пересмотру.