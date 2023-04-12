Госдума приняла проекты о наказании за оборот табака без лицензии

16:02, 12 апреля 2023, ПАИ

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекты, предусматривающие штрафы до одного миллиона рублей или лишение свободы до трех лет за закупку, производство, поставку табака и никотиносодержащей продукции без лицензии в случае, если она необходима.

Документы входят в пакет правительственных законопроектов о госрегулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с регулированием алкогольного рынка, пишет РИА Новости.

Проект с поправками в КоАП касается административной ответственности за правонарушения в сфере нелегального производства и оборота табачных изделий, табачной и никотиносодержащей продукции и сырья для их производства. Эту ответственность устанавливают по аналогии с той, что предусмотрена за нарушения при осуществлении деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Второй проект касается уголовной ответственности за осуществление деятельности в сфере производства и оборота табачной продукции без соответствующей лицензии, когда она обязательна. Если такая деятельность осуществляется в крупном размере, то штраф может составить от 500 тысяч до одного миллиона рублей. В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.