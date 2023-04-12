Первое отделение «Движения первых» открылось в Себеже

16:18, 12 апреля 2023, ПАИ

Отделение «Движения первых» открылось в Себежской средней школе, сообщает районная газета «Призыв».

На церемонии открытия присутствовали представители администрации района, активисты и заместители по воспитательной работе школ района, учителя, активист регионального отделения, выпускник школы Никита Вахрушев, председатель «Движения первых» в Псковской области Екатерина Родина. К празднику ребята подготовили творческие номера.

«Это движение к творчеству, движение к миру, движение к любви. Это действительно, движение первых, движение наших детей», - отметила заместитель главы района Надежда Вахта.



«Движение первых было организовано с помощью и по инициативе выпускника школы Никиты Вахрушева. В школе была создана инициативная группа, написано заявление, и сегодня, в день первого полета человека в космос, открывается первое в районе отделение. Это значимо. Общая цель – создание первичных ячеек на базе школ. Это задача, которая поставлена президентом РФ, губернатором области, главой района. В ближайшее время школы района присоединятся, и до конца учебного года подобные праздники пройдут во всех образовательных учреждениях. Поздравляю всех и желаю быть всегда первыми», - сказал начальник отдела образования администрации района Сергей Везовитов.



«Это историческое событие, когда наши дети изъявили желание быть на самом деле первыми и вести за собой. Мы, учителя, обязательно вас поддержим. Творите, работайте, дерзайте, а мы с вами», - добавила директор школы Раиса Евдокимова.



Председатель Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области Екатерина Родина поздравила всех с праздником, пожелала выбрать себе дело по душе и передала директору школы свидетельство, подтверждающее, что первичное отделение школы входит в состав регионального движения. Также она вручила инициативной группе значки движения.