Одну полосу движения на улице Льва Толстого закроют в Пскове с 23 мая по 30 июня

19:38, 20 мая 2025, ПАИ

Одна полоса движения на улице Льва Толстого в Пскове, в районе здания № 3 при движении от улицы Кузнецкой в сторону улицы Гражданской, будет закрыта с 23 мая по 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по восстановлению кирпичной кладки вентшахт на крыше дома.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились к псковичам в администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что в сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове начались работы по благоустройству.