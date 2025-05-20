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Общество

Одну полосу движения на улице Льва Толстого закроют в Пскове с 23 мая по 30 июня

Одна полоса движения на улице Льва Толстого в Пскове, в районе здания № 3 при движении от улицы Кузнецкой в сторону улицы Гражданской, будет закрыта с 23 мая по 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: ПАИ

Ограничения вводятся в связи с проведением работ по восстановлению кирпичной кладки вентшахт на крыше дома.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились к псковичам в администрации Пскова.

Ранее сообщалось, что в сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове начались работы по благоустройству.

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