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Общество

Работы по благоустройству начались в сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове

В сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове начались работы по благоустройству, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Часть сквера огорожена ленточным забором, с части пешеходных дорожке уже снят старый асфальт.

Напомним, проект благоустройства стал победителем в 2023 году на конкурсе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году были проведены проектные работы.

Читайте специальный сюжет, посвящённый реализации программы ФКГС, – по ссылке.

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