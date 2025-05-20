Работы по благоустройству начались в сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове

18:18, 20 мая 2025, ПАИ

В сквере у гостиницы «Рижская» в Пскове начались работы по благоустройству, передаёт корреспондент ПАИ.

Часть сквера огорожена ленточным забором, с части пешеходных дорожке уже снят старый асфальт.

Напомним, проект благоустройства стал победителем в 2023 году на конкурсе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году были проведены проектные работы.

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