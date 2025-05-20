Стали известны результаты регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Великих Луках

20:34, 20 мая 2025, ПАИ

В Великих Луках прошёл региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области



Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области









Из 11 тысяч школьников и студентов средних специальных учебных заведений на региональный этап прошло более 600 человек.

По итогам соревнований победителями стали:

в младшей возрастной категории (8–11 лет) – отряд «Яммская дружина» из Гдовского округа;

в средней возрастной категории (11–14 лет) – отряд «Спасатель-Псков» из Пскова;

в старшей возрастной категории (14–17 лет) – отряд «Заслоновцы» из Невельского округа;

в специальной возрастной категории (18-21 год) – отряд «Отважные Русичи» из Невельского округа.

С 18 по 23 июня Псковская область примет окружной этап «Зарницы 2.0» в Северо-Западном федеральном округе: он пройдёт в Великих Луках. Командам-победителям предстоит защищать честь региона.