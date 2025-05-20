Полотно Знамени Победы развернули гдовские школьники

19:59, 20 мая 2025, ПАИ

На площадке Гдовской средней школы развернули полотно Знамени Победы в рамках открытой показательной тренировки по самообороне, организованной спортсменами-рукопашниками из спортивного клуба «Ратник» центра «Дубно», пишет районная газета «Гдовская заря».

Участники тренировки продемонстрировали зрителям навыки владения приёмами защиты как от невооружённого, так и от вооружённого противника.

Мероприятие состоялось в рамках дополнительной учебно-тренировочной программы «Самооборона в школу» при поддержке Гдовского отделения ВООВ «Боевое братство». В завершение мероприятия его участники развернули полотно Знамени Победы размером 20 х 50 метров.

Ранее сообщалось, что III Молодёжный бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Пскове.