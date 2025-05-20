Полотно Знамени Победы развернули гдовские школьники
На площадке Гдовской средней школы развернули полотно Знамени Победы в рамках открытой показательной тренировки по самообороне, организованной спортсменами-рукопашниками из спортивного клуба «Ратник» центра «Дубно», пишет районная газета «Гдовская заря».
Участники тренировки продемонстрировали зрителям навыки владения приёмами защиты как от невооружённого, так и от вооружённого противника.
Мероприятие состоялось в рамках дополнительной учебно-тренировочной программы «Самооборона в школу» при поддержке Гдовского отделения ВООВ «Боевое братство». В завершение мероприятия его участники развернули полотно Знамени Победы размером 20 х 50 метров.
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