Уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Дно направлено в суд
Псковская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о халатности в отношении дорожного мастера Дновской дистанции пути, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, дорожный мастер не обеспечил замену неисправной детали пути и не закрыл движение на аварийном участке станции Дно.
В результате в октябре 2023 года произошёл сход четырёх вагонов-цистерн грузового поезда. Ущерб превысил 4,7 миллиона рублей.
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