Уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Дно направлено в суд

19:02, 20 мая 2025, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о халатности в отношении дорожного мастера Дновской дистанции пути, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, дорожный мастер не обеспечил замену неисправной детали пути и не закрыл движение на аварийном участке станции Дно.

В результате в октябре 2023 года произошёл сход четырёх вагонов-цистерн грузового поезда. Ущерб превысил 4,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения в действиях властей Великих Лук, преждевременно завершивших отопительный сезон.