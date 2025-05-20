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Общество

Уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Дно направлено в суд

Псковская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о халатности в отношении дорожного мастера Дновской дистанции пути, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По версии следствия, дорожный мастер не обеспечил замену неисправной детали пути и не закрыл движение на аварийном участке станции Дно.

В результате в октябре 2023 года произошёл сход четырёх вагонов-цистерн грузового поезда. Ущерб превысил 4,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения в действиях властей Великих Лук, преждевременно завершивших отопительный сезон.

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