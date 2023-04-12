Псковские курсанты перешли на летнюю форму одежды

17:02, 12 апреля 2023, ПАИ

Строевые смотры в связи с переходом на летнюю форму одежды состоялись среди сотрудников и курсантов в Псковском филиале университета ФСИН. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского филиала.

Строевой смотр сотрудников прошел с участием руководства образовательной организации, готовность к переходу на летнюю форму одежды курсантов проверили строевые офицеры.

На плацу филиала проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, правильность их размещения на кителях, наличие знаков классности. Кроме того, проверялось наличие служебных удостоверений и жетонов.

«Во время смотра фактов утраты служебных удостоверений и жетонов не выявлено. В целом оценка готовности личного состава к несению службы в летний период – «хорошо»», – сказал врио заместителя начальника вуза Вадим Ильин.

В пресс-службе отметили, что строевые смотры в соответствии с ведомственными требованиями для обеспечения выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников УИС проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды. Оценивается внешний вид офицеров и курсантов в парадной, повседневной и маскирующей форме.