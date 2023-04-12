До 100 тысяч рублей на догазификацию могут получить льготники в Псковской области

16:47, 12 апреля 2023, ПАИ

До 100 тысяч рублей на реализацию программы догазификации может получить целый ряд льготных категорий граждан в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такая мера поддержки предусмотрена для обладателей регионального материнского капитала. На сегодня ей уже воспользовались 19 семей.

Получить субсидию на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков также могут участники Великой Отечественной войны; инвалиды и ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; многодетные семьи, малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми.

Отмечается, что за субсидией может обратиться только сам льготник, который является собственником газифицируемого дома. Субсидия перечисляется за льготника на счет газораспределительной организации.

Кроме того, можно компенсировать уже понесенные расходы по подключению газового оборудования. За поддержкой могут обратиться члены семьи льготника. В этом случае расширен перечень категорий граждан, которые могут возместить понесенные ими на догазификацию расходы в размере до 100 тысяч рублей. Это инвалиды первой группы, инвалиды и участники войны; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий ЧС в Чернобыле и других городах (восемь категорий); члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга; ветераны боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации.

При этом инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников войны, ветеранов боевых действий имеют право на возмещение при условии заключения договора о подключении до 31 декабря 2022 года.

Эту меру поддержки в органах соцзащиты оформили уже около 80 человек.

За получением выплаты граждане могут обратиться в территориальные отделы Пскова и Великих Лук комитета по социальной защите Псковской области или в центры социального обслуживания районов области.