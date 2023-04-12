Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдёт в Невеле
Областная патриотическая акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Невеле 29 апреля, сообщили ПАИ в комитете по культуре.
Псковский областной центр народного творчества приглашает принять участие в мероприятии патриотические клубы, поисковые отряды и патриотические любительские объединения, волонтёрские объединения, отряды Юнармии Псковской области. Заявки принимаются до 15 апреля на почту: nartvor@ocntpskov.ru, с пометкой «Воинский подвиг глазами детей».
В рамках акции пройдут спортивные состязания, выставка военной техники и вооружения, торжественный митинг, сбор посылок и писем для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
На летней эстраде Невеля состоится концертная программа «Память хранят молодые» с участием военного оркестра, творческих коллективов и солистов Псковской области.
Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Невеля от немецко-фашистских захватчиков и реализуется в рамках нацпроекта «Культура».