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Происшествия

Полиция проводит проверку по факту стрельбы по кошкам в Новоржеве

Проверку по факту стрельбы по кошкам в Новоржеве проводит полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото: Ольга Полковникова

Владелица одного из пострадавших животных написала заявление в полицию, его зарегистрировали, и в настоящее время проводится проверка.

«Действия полиции будут направлены на установление виновного лица, и в случае доказательства его вины оно будет привлечено к установленной законом ответственности», - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новоржеве неизвестный стреляет по кошкам из пневматического оружия.

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