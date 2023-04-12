Полиция проводит проверку по факту стрельбы по кошкам в Новоржеве

17:15, 12 апреля 2023, ПАИ

Проверку по факту стрельбы по кошкам в Новоржеве проводит полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Владелица одного из пострадавших животных написала заявление в полицию, его зарегистрировали, и в настоящее время проводится проверка.

«Действия полиции будут направлены на установление виновного лица, и в случае доказательства его вины оно будет привлечено к установленной законом ответственности», - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Новоржеве неизвестный стреляет по кошкам из пневматического оружия.