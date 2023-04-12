Полиция проводит проверку по факту стрельбы по кошкам в Новоржеве
Проверку по факту стрельбы по кошкам в Новоржеве проводит полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Владелица одного из пострадавших животных написала заявление в полицию, его зарегистрировали, и в настоящее время проводится проверка.
«Действия полиции будут направлены на установление виновного лица, и в случае доказательства его вины оно будет привлечено к установленной законом ответственности», - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Новоржеве неизвестный стреляет по кошкам из пневматического оружия.
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