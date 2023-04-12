Глава Минцифры рассказал, связано ли принятие закона о повестках с мобилизацией

17:52, 12 апреля 2023, ПАИ

Связаны ли поправки в законодательство о призыве с возобновлением мобилизации, пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту». - сказал он.

Разработкой реестра в настоящее время занимается Минцифры по заданию Минобороны. Так, с граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы и образования. «Запустить реестр в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - добавил Максут Шадаев.

Он объяснил, что в личном кабинете на «Госуслугах» каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на «Госуслугах».

По его словам, пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные исключат ещё на этапе формирования списка рассылки, но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на «Госуслугах». «Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном режиме – в течение пяти дней», - добавил глава Минцифры РФ.

В заключение он напомнил еще об одном нововведении - автоматической постановке на учет. «В случае если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки», - резюмировал министр.