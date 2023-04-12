Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Минцифры рассказал, связано ли принятие закона о повестках с мобилизацией

Связаны ли поправки в законодательство о призыве с возобновлением мобилизации, пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту». - сказал он.

Разработкой реестра в настоящее время занимается Минцифры по заданию Минобороны. Так, с граждан снимается обязанность по информированию военкоматов об изменении своего семейного положения, прописки, места работы и образования. «Запустить реестр в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - добавил Максут Шадаев.

Он объяснил, что в личном кабинете на «Госуслугах» каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Само уведомление о том, что выписана повестка, также придёт в личный кабинет на «Госуслугах».

По его словам, пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные исключат ещё на этапе формирования списка рассылки, но если вдруг повестка все же придёт, её можно будет обжаловать на «Госуслугах». «Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном режиме – в течение пяти дней», - добавил глава Минцифры РФ.

В заключение он напомнил еще об одном нововведении - автоматической постановке на учет. «В случае если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки», - резюмировал министр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2023

В Великих Луках начался сбор гуманитарной помощи для участников СВО
12 апреля 2023

Президент России назвал фильм с Юлией Пересильд уникальным
12 апреля 2023

Суд наказал псковичку за неуплату алиментов
12 апреля 2023

Глава Минцифры рассказал, связано ли принятие закона о повестках с мобилизацией
12 апреля 2023

Псковские курсанты перешли на летнюю форму одежды
12 апреля 2023

До 100 тысяч рублей на догазификацию могут получить льготники в Псковской области
12 апреля 2023

ВИДЕОФАКТ «Змеиный митинг» в Михайловском
12 апреля 2023

Псковская область отмечена за развитие библиотечного дела в школах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...