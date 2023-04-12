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Общество

В Псковской области продолжается реализация проекта «Центр развития»

В Псковской области продолжается реализация проекта «Центр развития». Основная цель проекта — содействие повышению уровня образования и самореализации воспитанников детских интернатных учреждений, а также популяризация чтения как одного из видов досуга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

В рамках проекта проходит большое количество мероприятий на базе современного креативного пространства «КОТиК». Его открытие состоялось в конце февраля 2023 года в спальном корпусе Пушкиногорской санаторной школы-интерната. Это пространство стало центром притяжения воспитанников интернатного учреждения. Дети принимают участие в творческих мастер-классах, посещают дополнительные занятия, устраивают классные часы и уроки-практикумы, смотрят киноуроки, играют в настольные игры, организовывают творческие выставки.

Также в мастерской созданы дополнительные кружки. Один из них — «Мультимедийная журналистика». На занятиях ребята знакомятся с видами композиции кадра, обучаются удачным позам для портретной фотосъёмки. Практику дети отрабатывают в творческой мастерской со всем необходимым оборудованием.

В Детском фонде отметили, что остальные интернатные учреждения области также являются активными участниками проекта. Их воспитанники принимают участие в конкурсах творческих работ, для школьных библиотек закупают новые книжные стеллажи, пополняют библиотечный фонд.

«В ближайшее время команда проекта планирует организовать череду выездных мероприятий воспитанников районных интернатов в библиотеки Пскова. Сотрудники библиотек с большим удовольствием проведут для детей тематические познавательно-развлекательные занятия», — рассказали в региональном отделении Детского фонда.

Там также подчеркнули, что весь комплекс мероприятий, проводимых в рамках проекта, позволит привлечь внимание детей к книгам и развеет миф о том, что библиотеки — это скучно.

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