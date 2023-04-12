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Общество

Фестиваль математики СЗФО состоится на базе ПсковГУ

Студентов, школьников и учителей математики приглашают принять участие в фестивале математики Северо-Западного федерального округа.

В рамках фестиваля состоятся мероприятия для учителей и школьников: круглый стол «Популяризация математики и математического образования» (гибридный формат), научно-популярные открытые лекции по математике, мастерские, мастер-классы, квиз, игра для учащихся. С программой можно познакомиться ЗДЕСЬ.

Лекции прочитают ведущие специалисты Московского физико-технического института, Псковского государственного университета и лицея «Физико-техническая школа» им. Ж.И. Алфёрова (СПб).

Мероприятие пройдет на базе Псковского государственного университета 20-22 апреля в смешанном формате.

Организаторами выступят Региональный научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» (ПсковГУ, БФУ), Псковский государственный университет.

Для участия в мероприятиях необходима онлайн-регистрация. Количество мест ограничено.

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