Программу для детей представят на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

21:55, 23 июня 2026, ПАИ

Программу «До 16 и старше» представят в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы













«Фильмы для детей и юношества являются важной частью нашего фестиваля! Они интересны и детям, и взрослым: волшебные, поучительные, весёлые – самые разные! Сеансы будут проходить ежедневно в течение всего кинофестиваля», – пообещали организаторы.

В программу войдут фильмы:

• «Царевна-лягушка» (2025, режиссёр Александр Амиров);

• «На деревню дедушке» (2025, режиссёр Владислав Богуш);

• «Тимур и его команда» (2025, режиссёр Андрей Семенов);

• «Мой друг, кот и Пушкин» (2025, режиссёр Алёна Михайлова);

• «Колокол надежды» (2025, режиссёр Александр Кулямин);

• «Сказки тёмного леса. Ворожея» (2025, режиссёр Каролина Кубринская).

Подробнее о фильмах – в карточках.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.