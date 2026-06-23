Выставка «Осколки памяти» открылась в Пскове

22:22, 23 июня 2026, ПАИ

Выставка «Осколки памяти» открылась в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В основе экспозиции материалы Национального центра сохранения исторической памяти при Президенте Российской Федерации и проекта «Без срока давности». Здесь представлены фотографии и копии уникальных архивных документов, книги из фонда библиотеки, модели из папье-маше, посвящённые партизанскому движению на Псковщине.

Первую экскурсию по выставке провёл заведующий сектором научно-исследовательской работы регионального центра по сохранению исторической памяти Данила Чигаев.

Говоря об оккупации, он озвучил страшную статистику: на территории Псковской области было уничтожено 40 тысяч 852 мирных жителя (в том числе 1 000 детей) и 356 тысяч советских воинов.

«Вместе с тем история Псковской области тех лет – это не только рассказ о страданиях, но и свидетельство несгибаемого духа народа», – подчеркнул он.

Добавим, с выставкой можно ознакомиться в кабинете № 204 по графику работы библиотеки.