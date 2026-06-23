Миниатюрные амулеты‑топорики обнаружили археологи в раскопе в Пскове

22:39, 23 июня 2026, ПАИ

В раскопе на улице Пароменской в Пскове археологи сделали уникальную находку – три миниатюрных амулета‑топорика. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Артефакты обнаружены в ходе работ в раскопе «Ольгинский‑10».

«Известно, что боевые топоры в Древней Руси были основным оружием младших дружинников – отроков. А амулеты-топорики воспроизводят не обобщённый образ топора, а конкретный тип боевого оружия – тип IV по типологии А. Н. Кирпичникова», – отметили специалисты.

Как отмечают эксперты, подобные амулеты известны на всей территории Руси: большинство из них найдено в культурных слоях городов. Встречаются они и за пределами древнерусских княжеств, как правило в регионах, где русские дружинники собирали дань и совершали военные походы.

«По мнению Н. А. Макарова, в бронзовых топориках-амулетах можно видеть своеобразные знаки принадлежности к воинскому сословию, которые давались сыновьям дружинников при постригах – обрядах, сопровождавших первое обрезание волос у ребёнка. Очевидно, когда мальчик становился младшим дружинником – отроком, топорик-амулет играл роль оберега, защищавшего своего владельца в походах и на поле боя», – рассказали специалисты.

Особый интерес представляет тот факт, что появление таких амулетов связано с трансформацией верований в XI веке. После принятия христианства дружинники довольно быстро отказались от почитания высших языческих богов, однако языческие представления, тесно переплетённые с воинским укладом жизни, не исчезли, а, напротив, получили дальнейшее развитие. Именно этим, по мнению специалистов, можно объяснить возникновение особых типов воинских амулетов.

Сейчас находки из раскопа «Ольгинский‑10» будут детально изучены: учёные планируют уточнить датировку, состав сплава и возможные пути распространения подобных артефактов.