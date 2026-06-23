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Общество

На выставку «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!» приглашают псковичей

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова продолжается экспонирование выставки архивных документов «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!». Об этом ПАИ сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Афишу предоставили организаторы

Выставка создана на основе фондов Госархива Псковской области при поддержке фонда «История Отечества» и Российского исторического общества. В основе экспозиции высококачественные, художественно оформленные копии архивных документов из фондов архива и его научно-справочной библиотеки, рассказывающие о предках Александра Пушкина и о его пребывании на Псковской земле. Здесь также представлены императорские указы, формулярные списки, ревизские сказки, метрические книги, письма, документы о предании тела поэта земле в Святогорском монастыре.

Кроме того, на выставке можно увидеть интерактивную карту Псковской губернии и мест, где Александр Пушкин во время ссылки бывал «как обычный сельский житель и в чём-то даже турист». Псковичей приглашают посетить эту уникальную экспозицию. Она будет доступна для просмотра до 17 июля.

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