Программу «О Мастере и Методе» представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове

20:57, 23 июня 2026, ПАИ

Программа «О Мастере и методе» пройдёт в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» на площадке Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы



Фото: организаторы













«О людях, которые нашли своё призвание и посвятили ему жизнь, рассказывает документальная программа «О Мастере и Методе». Герои этих фильмов исследуют великие литературные произведения, создают кино, спасают жизни, выходят на сцену, помогают другим и продолжают вдохновлять окружающих своими талантом, стойкостью и верностью выбранному пути. Каждая картина – история о мастерстве, опыте и человеческом характере», – рассказали организаторы.

В программе:

«Биография мастера» (2026, режиссёр Артём Михалков);

«Никита» (2025, режиссёры Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов);

«Мастерская Снежкина» (2024, режиссёр Владимир Захаренко);

«Фортуна Фабио Мастранджело» (2025, режиссёр Ника Стрижак);

«Из зоны комфорта» (2025, режиссёр Максим Коваленко);

«Юрий Бузиашвили. Профессия – доктор» (2025, режиссёр Елена Алфёрова);

«Любовь во время чумы» (2025, режиссёр Мария Педько);

«Я слышу сны» (2025, режиссёр Мария Анипченко)

Подробности о каждом фильме – в карточках организаторов.

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.