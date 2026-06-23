Традиционный крестный ход вокруг Пскова прошёл сегодня

23:44, 23 июня 2026, ПАИ

Традиционный крестный ход вокруг Пскова прошёл сегодня, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

В мероприятии приняли участие прихожане храма Святых Равноапостольных Константина и Елены города Пскова.

Крестный ход начался с молебна, который совершил настоятель храма иеромонах Пантелеимон (Ледин) в сослужении клирика диакона Григория Григорьева. Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым.