20 тонн бельгийских груш уничтожили в Псковской области

21:42, 23 июня 2026, ПАИ

20 тонн бельгийских груш уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Товар был уничтожен в рамках реализации указа президента России от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее в Невельском районе сотрудники Псковской таможни задержали автомобиль, который незаконно ввозил продукцию из Белоруссии. Перевозка товара производилась без необходимых документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение.

Автомобиль передали государственным инспекторам Россельхознадзора для проведения проверок в соответствии с их полномочиями.

Во время досмотра грузового отсека автомобиля на складе временного хранения была обнаружена партия свежих груш. Ящики с фруктами имели упаковочные этикетки, на которых была указана страна происхождения – Бельгия.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, товар уничтожен.