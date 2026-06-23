Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

20 тонн бельгийских груш уничтожили в Псковской области

20 тонн бельгийских груш уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Товар был уничтожен в рамках реализации указа президента России от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее в Невельском районе сотрудники Псковской таможни задержали автомобиль, который незаконно ввозил продукцию из Белоруссии. Перевозка товара производилась без необходимых документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение.

Автомобиль передали государственным инспекторам Россельхознадзора для проведения проверок в соответствии с их полномочиями.

Во время досмотра грузового отсека автомобиля на складе временного хранения была обнаружена партия свежих груш. Ящики с фруктами имели упаковочные этикетки, на которых была указана страна происхождения – Бельгия.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, товар уничтожен.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июня 2026

Традиционный крестный ход вокруг Пскова прошёл сегодня
23 июня 2026

На выставку «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!» приглашают псковичей
23 июня 2026

Миниатюрные амулеты‑топорики обнаружили археологи в раскопе в Пскове
23 июня 2026

Выставка «Осколки памяти» открылась в Пскове
23 июня 2026

Программу для детей представят на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
23 июня 2026

20 тонн бельгийских груш уничтожили в Псковской области
23 июня 2026

Программу «О Мастере и Методе» представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове
23 июня 2026

Универсальную спортплощадку возводят в Борисовичах

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...