В Великих Луках начался сбор гуманитарной помощи для участников СВО

18:35, 12 апреля 2023, ПАИ

В Центре добровольчества Великих Лук начался очередной сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Волонтеры комплектуют вещи, которые в составе большого гуманитарного груза от Псковской области, отправятся российским военнослужащим. Об этом сообщает новостной портал «Luki-News».

На призыв о помощи уже откликнулись многие предприятия, организации и простые великолучане.

В пункты сбора можно приносить, в том числе, адресные посылки для бойцов полка 1009. В центре добровольчества обращают внимание, что ряд предметов передавать запрещено. Волонтеры будут перепроверять содержимое коробок и составлять акт приёма.

«Посылки мы просим не запаковывать, потому что есть жесткие требования – нельзя передавать любые жидкости, телефоны, смартфоны, усилители интернета, связи. Список большой, мы относимся к этому очень серьезно, потому что нельзя подставлять ни руководство области, ни наших ребят, которые на передовой», – отметила Екатерина Карпенко.

В адресные посылки нельзя также класть провода, планшеты, продукты с коротким сроком годности. При этом сейчас бойцам необходимы предметы личной гигиены, нательное белье, перевязочные материалы, безрецептурные обезболивающие. С полным списком разрешенных и запрещенных к передаче вещей можно ознакомиться в группе «Доброволец Псковской области».

Пункт сбора в Великих Луках находится по адресу: улица Дружбы, дом 31. Вход с торца здания слева.По прибытии звонить: 8 (81153) 6-91-76. Время работы: пн-чт: с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Пт: с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Прием посылок осуществляется до 14 апреля включительно.